Париж, 20 февраля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе состоявшегося 20 февраля телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает AFP.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

«Переговоры, которые французская сторона рассматривает в качестве одной из последних попыток предотвратить «вторжение» России на Украину, начались в 11:00 (13:00 мск)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны и Киев выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.

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