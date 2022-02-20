Курган, 20 февраля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Кургане закончено строительство муниципального приюта для беспризорных животных. Об этом в соцсетях объявил губернатор региона Вадим Шумков.

(сс) Nhandler В приюте для собак

«Сейчас объявлена закупка автомобиля для обеспечения его работы. Открытие скоро», — написал чиновник.

Он также попросил волонтёров принять в проекте активное участие. В частности, речь идёт о раздаче животных в добрые руки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России было несколько случаев гибели людей от собак. Причём зачастую агрессию проявляли не бродячие, а домашние животные.