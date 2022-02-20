20 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра обороны Белоруссии Виктора Хренина о том, что продолжатся совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии.

Мирослава Романенко, , 20:44 — REGNUM По причине нарастания военных угроз на внешних границах Союзного государства продолжатся совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 20 февраля заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе, президентами РБ и РФ принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — сказал он.

Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая бабушка».

«Беларусь и РФ решили продлить совместные военные учения, которые должны были завершиться сегодня… Это же совсем не способствует разрядке ситуации, зачем?» — задался вопросом автор телеграм-канала «Бородатая бабушка».

«Никто ничего разряжать не собирается. Упыреныш (речь о Зеленском — М. Р.) должен выполнить «Минск». Ему и намекают и прямо говорят. Тупой совсем», — отреагировал Сергей.

«После речи Зеленского (вероятно, о речи на Мюнхенской конференции — М. Р.), его все дожимают выполнить «Минск», — отметил Сережа.

Минские соглашения Официальное интернет-представительство президента России

«Напряг уйдет в один момент, когда Зеленский согласится выполнить Минские. Удивительно, правда? «Бессовестная» Россия пытается добиться выполнения соглашений», — с сарказмом отреагировала «А».

"А затем, что Зеленский будет начинать войну, а Россия своих не сдаёт…» — написала Eva G.

«Потому что Украина… [ведет обстрелы] со всех калибров по ДНР, и они это видят…» — пишет Ihor.

«А завоз (который и сейчас идет) оружия бортами на Украину способствует разрядке? А крики Запада способствуют? Кстати, там амеры в Польше хороший кулак скопили войск — это тоже для мира?» — задался вопросом Борис.

«Сомневаюсь, что разрядке способствует караван бортов с тысячами тонн оружия, поставляемого на Украину со всего света», — отметил L. Maks.

«А зачем западные партнёры нагнетают?» — поинтересовался Oleg.

Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко наблюдали за ходом учения сил стратегического сдерживания Официальное интернет-представительство президента России

«Ну, значит, у них есть данные разведки. Мне кажется, думать, что все дело в повышении ставок и всяких других играх, это слишком упрощать ситуацию», — отреагировала «Бабушка Коко».

«Просто надо прекратить геноцид русских на Донбассе, не навязывать им своего Бандеру, укромову (украинский язык — М. Р.)… [Отстаньте] от них, у них своя история, свои ценности», — призвала Irina.

«Правильно сделали, что продлили учения. Лучшая мотивация для Киева не быковать лишний раз», — добавил Виталий.

«Разрядке способствовал бы любой реальный шаг по пути Минских соглашений. Ничто другое уже не сработает. Это не могло продолжаться вечно», — считает «Телегамм».

"[Учения продлили] затем, чтобы не позволить Украине уничтожить Донбасс», — отметила Марта.

«Это надо у англосаксов спросить (зачем — М. Р.), провоцирующих очередную бойню на чужой территории с целью ослабления «противника»…» — подытожил Вадим.

Читайте также: Из Канады на Украину прибыл самолет с военной помощью