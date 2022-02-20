Москва, , 16:50 — REGNUM Заявления западных стран о якобы «фабрикации» Россией поводов для «вторжения» на Украину являются ложью. Об этом 20 февраля сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

МИД РФ flickr.com

«В последние месяцы количество фейков, фабрикуемых и тиражируемых в ряде американских и европейских СМИ, многократно увеличилось, — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. — Коллективный Запад вбрасывает всё новые даты якобы нападения России на Украину, несуществующие схемы вторжения, лицемерно отвергает факт страданий жителей Донбасса от преступных деяний киевского режима».

В МИД России добавили, что ложные утверждения официальных лиц стран Запада о якобы фабрикации Москвой поводов для «вторжения» на Украину и «текущий многодневный марафон информационного террора» вписываются в традиционную политику Запада.

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» на Украину.

Читайте также: Путин не обращает внимания на публикации о датах «вторжения» — Песков