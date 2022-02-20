Москва, 20 февраля 2022, 16:50 — REGNUM Заявления западных стран о якобы «фабрикации» Россией поводов для «вторжения» на Украину являются ложью. Об этом 20 февраля сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
В МИД России добавили, что ложные утверждения официальных лиц стран Запада о якобы фабрикации Москвой поводов для «вторжения» на Украину и «текущий многодневный марафон информационного террора» вписываются в традиционную политику Запада.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» на Украину.
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