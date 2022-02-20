Ростов-на-Дону, , 16:49 — REGNUM Почти 2,5 тыс. беженцев из Донбасса, прибывшие в Ростовскую область, обратились за выплатами (по 10 тыс. рублей на человека). Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 20 февраля.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«2437 человек обратились за материальной помощью. 479 получили выплаты», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что решение выплачивать по 10 тыс. рублей на каждого беженца принял 18 февраля президент России Владимир Путин. 5 млрд рублей, выделенные на эти цели из федерального бюджета, Ростовская область получила в ночь на 19 февраля.

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