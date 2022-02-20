Киев, 20 февраля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский «должен уйти в отставку», если информация об отправке за границу его родителей окажется правдивой, заявил 20 февраля депутат Рады Ренат Кузьмин.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Он опубликовал растиражированный в соцсетях ролик. Судя по расшифровке телефонного разговора, в нем якобы принимал участие Зеленский, который попросил помощника организовать выезд родителей «в Испанию или на Карибы». При этом автор обращения попросил оставить «супругу Лену» на Украине из-за повышенного внимания журналистов.

«Если это правда, то президент (Украины — прим.), призывавший нацию не паниковать, «єднатися» (объединяться — прим.) и петь патриотические песни, должен уйти в отставку», — написал в Facebook Кузьмин.