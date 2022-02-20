Мюнхен, Германия, , 16:42 — REGNUM 20 февраля в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 встретится с аутсайдером чемпионата «Гройтером». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Свен Ульрайх, Дайо Упамекано, Омар Ричардс, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес, Йозуа Киммих, Марсель Забитцер, Корентен Толиссо, Лерой Сане, Томас Мюллер, Роберт Левандовски.

«Гройтер»: Андреас Линде, Марко Мейерхофер, Себастьян Грисбек, Ник Виргевер, Жан-Лука Иттер, Макс Кристиансен, Тимоти Тилльманн, Джереми Дудзяк, Пауль Сегуин, Бранимир Хргота, Джейми Льюелинг.

Последний матч «Баварии» с «Гройтером» завершился уверенной победой мюнхенской команды со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе «Баварии» отметились Томас Мюллер (10') и Йозуа Киммих (31' Лерой Сане).