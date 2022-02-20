Ростов-на-Дону, , 16:41 — REGNUM Из Ростовской области выехали более 4 тысяч беженцев из Донбасса, вынужденных покинуть свои дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 20 февраля.

Поезд Neu-Zwei

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«Из Ростовской области отправлено пять составов поездов в Воронежскую, Курскую и Волгоградскую области. Выехали 4340 человек», — уточняют власти.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области к доставке беженцев из Донбасса привлекли 150 автобусов и подготовили 10 поездов.

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