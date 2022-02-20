Москва, 20 февраля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Переболевшие COVID-19 пациенты могут испытывать скачки артериального давления, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

«Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это на каждом своем уровне может давать эффекты в виде повышения артериального давления», — пояснил он в интервью Ura.ru.

Он добавил, что симптом встречается редко и квалифицировать его в качестве признака постковида можно после исключения других факторов (ожирения или диабета).

«Необходимо исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания. Если они были и стали хуже, это тоже можно отнести к постковиду», — считает он.