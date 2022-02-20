Ростов-на-Дону, , 16:37 — REGNUM По состоянию на день 20 февраля в пунктах временного размещения в Ростовской области находится 6891 житель Донбасса, среди которых 2862 ребёнка. Такие данные ИА REGNUM привели в донском пресс-центре.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В 100 пунктах временного размещения [беженцев из Донбасса] размещен 6891 человек, в том числе 2862 ребёнка. <…> Пункты временного размещения подготовлены в Батайске, Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, а также Неклиновском, Усть-Донецком, Красносулинском и Зерноградскои районах», — уточняют власти.

Всего в Ростовской области подготовлено 188 пунктов временного размещения вместимостью 13 897 человек.

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