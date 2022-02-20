Лидс, Великобритания, 20 февраля, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Сегодня, 20 февраля, в Лидсе на стадионе «Эллан Роуд» «Лидс Юнайтед» в матче 26-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Бригада арбитров: Пол Тирни | Ли Беттс | Нил Дэвис | Майк Дин | Крис Кавана.

Стартовые составы команд:

«Лидс Юнайтед» (расстановка 4−1-4−1): Иллан Мелье — Люк Эйлинг, Диего Льоренте, Стюарт Даллас, Паскаль Стрейк — Робин Кох — Даниэль Джеймс, Адам Форшоу, Джек Харрисон, Матеуш Клих — Родриго.

«Манчестер Юнайтед» (расстановка 4−2-3−1): Давид Де Хеа — Люк Шоу, Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Аарон Ван-Биссака — Скотт Мактоминай, Поль Погба — Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш, Джесси Лингард — Криштиану Роналду.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с двенадцатью победами и 43-мя очками занимает четвертое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22. «Лидс Юнайтед», набрав лишь 23 очка, идет на пятнадцатой позиции.