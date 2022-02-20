Нур-Султан, , 16:35 — REGNUM Экс-министр обороны Казахстана Мурат Бектанов 20 февраля взят под стражу, передает yvision.kz.

Бектанов арестован в 9:25 в Нур-Султане и помещен в изолятор временного содержания. Он обвиняется по ст. 128 УПК РК.

Генпрокуратурой РК проводилось досудебное расследование по ст. 452 УК (бездействие власти). В ходе расследования преступлений, совершенных во время беспорядков в Казахстане в январе, выяснилось, что Бектанов остался в стороне от происходящих событий, не вывел армию на защиту страны.

19 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Бектанова за бездействие во время беспорядков.

«Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, … мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», — отметил тогда Токаев.