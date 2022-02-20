Тюмень, 20 февраля 2022, 16:31 — REGNUM В Тюмени проводится сбор гуманитарной помощи для граждан, эвакуированных из ДНР и ЛНР. Акцию объявил региональный штаб #МыВместе.
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Активисты ждут от населения вещи первой необходимости, среди которых одноразовая посуда, средства гигиены, средства индивидуальной защиты, постельные принадлежности и т.д. Также востребованы продукты питания и бутилированная вода.
Сбор помощи осуществляется во Дворце творчества и спорта «Пионер». Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля из Донбасса началась эвакуация жителей.