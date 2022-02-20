Москва, 21 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга не выдерживают никакой критики, слушать его выступления опасно для здоровья. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 21 февраля в эфире Первого канала.

Mid.ru Мария Захарова

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Комментируя высказывания Столтенберга по теме нерасширения НАТО, Захарова отметила, что он множество раз говорил то, что не соответствует действительности. Структура, во главе которой он фактически стоит, занималась многим — от информационных вбросов до фактически агрессивных действий.

«Столтенберга слушать нельзя. Это просто опасно для здоровья», — подчеркнула Захарова.

По её словам, просто невозможно слушать какую-то очередную версию происходящего. Слова генсека НАТО не выдерживают никакой критики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что альянс не нарушил обещания о нерасширении на восток. Соглашения об отказе от таких планов не было.

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