Флоренция, Италия, , 16:29 — REGNUM 20 февраля во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» в матче 26-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержала минимальную победу над «Аталантой» со счетом 1:0.

«Фиорентина» vs «Ювентус» — 0:2 Sscnapoli.it

Единственный мяч в дебюте второго тайма забил 26-летний арендованный из берлинской «Герты» Кшиштоф Пентек после передачи Николаса Гонсалеса. Главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини был удален с поля на 64-й минуте встречи.

На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Ассистенты главного судьи — Алессандро Костанцо и Маттео Пассери.

Статистика матча («Фиорентина"/ «Аталанта»)

Удары 6/3

Удары в створ 3/1

Владение 52%/48%

Угловые 1/1

Нарушения 13/22

Стартовые составы команд:

«Фиорентина»: Дрогновский, Бираги (Терзич, 75'), Миленкович (Мартинес, 67'), Жулио, Одриосола, Бонавентура (Малех, 76'), Кастровилли (Дункан, 67'), Торрейра (Амрабат, 38'), Гонсалес, Соттил, Пентек.

«Аталанта»: Муссо, Толои (Скальвини, 76'), Джимсити (Пашалич, 58'), Демирал, Фройлер (Пессина, 58'), де Рон, Хатебур, Дзаппакоста (Пеццелла, 59'), Копмейнерс, Малиновский, Бога (Михайла, 82').

«Фиорентина», одержав тринадцатую победу в сезоне, набрала 42 очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» с 44-мя очками расположилась двумя позициями выше.