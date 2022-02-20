«Фиорентина» одержала минимальную победу над «Аталантой»
Флоренция, Италия, 20 февраля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. 20 февраля во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» в матче 26-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержала минимальную победу над «Аталантой» со счетом 1:0.
Единственный мяч в дебюте второго тайма забил 26-летний арендованный из берлинской «Герты» Кшиштоф Пентек после передачи Николаса Гонсалеса. Главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини был удален с поля на 64-й минуте встречи.
На матче работала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Ассистенты главного судьи — Алессандро Костанцо и Маттео Пассери.
Статистика матча («Фиорентина"/ «Аталанта»)
Удары 6/3
Удары в створ 3/1
Владение 52%/48%
Угловые 1/1
Нарушения 13/22
Стартовые составы команд:
«Фиорентина»: Дрогновский, Бираги (Терзич, 75'), Миленкович (Мартинес, 67'), Жулио, Одриосола, Бонавентура (Малех, 76'), Кастровилли (Дункан, 67'), Торрейра (Амрабат, 38'), Гонсалес, Соттил, Пентек.
«Аталанта»: Муссо, Толои (Скальвини, 76'), Джимсити (Пашалич, 58'), Демирал, Фройлер (Пессина, 58'), де Рон, Хатебур, Дзаппакоста (Пеццелла, 59'), Копмейнерс, Малиновский, Бога (Михайла, 82').
«Фиорентина», одержав тринадцатую победу в сезоне, набрала 42 очка и поднялась на седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» с 44-мя очками расположилась двумя позициями выше.