Москва, 20 февраля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. На заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что после «вторжения» на Украину Россия якобы намерена «захватить Прибалтику», отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«А Лиз Трасс не так проста, как кажется, — написала Захарова 20 февраля в своем Telegram-канале. — Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области».

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что глава России Владимир Путин якобы «не будет ограничиваться только Украиной». По ее мнению, российский лидер готов «вторгнуться в государства бывшего СССР, прежде всего в страны Прибалтики».

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