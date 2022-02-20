Минск, , 16:22 — REGNUM Генеральные штабы вооруженных сил России и Белоруссии совместно выработают дальнейшие шаги проверки сил Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сегодня, 20 февраля, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Виктор Хренин President.gov.by

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Ранее Хренин заявил, что в Европе «пахнет порохом» и страны континента активно толкают к войне. При этом Россия обозначила свои «красные линии» в архитектуре европейской безопасности. Эти «красные линии» актуальны и для Белоруссии.

«Генеральные штабы Вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации выработают совместные дальнейшие шаги, и мы будем воплощать эти решения в жизнь. Прежде всего, они направлены на недопущение войны», — сказал генерал Хренин.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия приняли решение продолжить совместную проверку сил реагированияиз-за военной активности у границ Союзного государства и обострения в Донбассе.

Лидеры двух стран — Владимир Путин и Александр Лукашенко подчеркнули, что совместные учения носят исключительно оборонительный характер и никому не угрожают.

Также генерал Хренин заявил, что Россия и Белоруссия создали совместную группировку войск, которая, если потребуется, даст соответствующий отпор.