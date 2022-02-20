Москва, 20 февраля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 20 февраля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:17 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса; в аэропорту «Внуково» задержано два авиарейса, еще шесть отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще восемь отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 19 февраля в Москве ожидаются порывистый ветер и кратковременный мокрый снег.