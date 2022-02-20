Мюнхен, Германия, 20 февраля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Четкий сигнал Украине о членстве в Евросоюзе пора направить западным партнерам. Об этом, как передает телеканал «Украина-24», сообщил 20 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Время принимать решения, — сказал Кулеба. — В сложной ситуации невозможно без трудных решений».

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина требует честных ответов о перспективах членства в ЕС и НАТО.