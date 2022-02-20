Москва, , 16:15 — REGNUM Советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями включаются в работу с детьми, эвакуированными из ДНР и ЛНР. Педагоги готовы выезжать в места расселения эвакуированных и оказывать психологическую поддержку онлайн.

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О своем желании выехать в пункты временного размещения в Ростовской области и других регионах заявили более 180 советников. Одними из первых откликнулись те, у кого есть опыт работы психологами и социальными педагогами — они как никто другой понимают значение внимания и участия со стороны небезразличного взрослого для детей, уехавших в другую страну от опасности в своей.

«В своей работе я стараюсь всегда быть помощником, поддержкой для тех, кому это нужно. Увидев, что сейчас происходит в Донецке, я не могла не откликнуться на большой «призыв» — стать добровольцем! Несмотря ни на какие границы и расстояния, детям и взрослым сегодня нужна наша поддержка», — сказала советник по воспитанию из Нижегородской области Анна Вихарева.

Уже сейчас советники участвуют в акции Российского движения школьников «Добро не имеет границ». Вместе со школьными активами они собирают для детей гуманитарную помощь: канцелярские и творческие принадлежности, книги и игрушки, средства личной гигиены, продукты. Они также помогают школьникам писать письма поддержки для эвакуированных ребят.

«С 2014 года у нас в Брянской области налажено двусторонне взаимодействие с детскими общественными объединениями Донбасса. Многие из советников изъявили желание оказать помощь. В ближайшее время наш регион будет готов принять эвакуированных ребят, и мы сделаем все, чтобы поддержать их», — так оценивает готовность своих коллег региональный координатор проекта в Брянской области Сергей Шишкин.

Сейчас советники прорабатывают форматы работы с эвакуированными детьми в том числе адаптируют их под онлайн-общение, чтобы иметь возможность оказывать поддержку и дистанционно.

Напомним, проект по формированию кадрового резерва советников директоров школ по воспитательной работе стартовал в России в 2021 году с конкурса «Навигаторы детства», в котором определились 10 пилотных регионов для запуска программы — Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская, Омская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области, Ставропольский край и г. Севастополь. Сейчас в России более 2500 советников. Все они прошли повышение квалификации по программе «Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации» и трудоустроены в ФГБУ «Росдетцентр».

"Быть проводниками и хранителями детства — одна из основных миссий наших советников. Среди них оказалось очень много неравнодушных людей и вместе мы приложим все усилия, чтобы приехавшие ребята как можно скорее адаптировались на новом месте и нашли новых друзей», — сказал директор ФГБУ «Росдетцентр» Александр Кудряшов.