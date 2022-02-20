Лондон, 20 февраля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин «не будет ограничиваться только Украиной», он якобы готов «вторгнуться в государства бывшего СССР, прежде всего в страны Прибалтики». Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, передает Daily Mail.

Tom Witham Лиз Трасс

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По ее словам, Москва уже продемонстрировала огромную военную мощь в ходе совместных учений России и Белоруссии с участием баллистических ракет, а также подводных лодок и танковых колонн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что при британском правительстве создан специальный центр информации по ситуации вокруг Украины.

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