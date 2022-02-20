Мюнхен, Германия, , 16:07 — REGNUM Запад должен ввести хотя бы часть подготовленных против России ограничительных мер, так как уже есть все основания. Об этом, как передает телеканал «Украина-24», сообщил 20 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

Дмитрий Кулеба Официальное интернет-представительство президента Украины

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По его словам, в числе предлагаемых действий для партнеров Киев предлагает дипломатию, новые поставки оборонительного оружия и применение санкций.

«Есть все основания для применения хотя бы части санкций, подготовленных для России», — отметил глава МИД Украины.

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не готовит обстрелов и провокаций против России.