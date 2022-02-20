Москва, , 16:01 — REGNUM Специалисты 67-й Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) и компании «Геоскан» построят первую отечественную цифровую карту одного из районов Антарктиды. Об этом сообщает пресс-служба ААНИИ.

Русская Антарктида Иван Шилов © ИА REGNUM

Для составления цифровой карты в районе белорусской научной станции «Гора Вечерняя» и российской станции «Молодёжная» была применена беспилотная авиация. Запуск летательного аппарата произведён с вертолётной площадки станция «Молодёжная».

Обработка сделанных бортовыми камерами снимков позволит получить ортофотоплан местности и цифровую модель рельефа. Эти данные помогут отслеживать динамику ледниковых покровов, также карта будет использоваться при планировании геологических изысканий и транспортных операций.

Открытая в 1962 году станция «Молодёжная» являлась крупнейшим советским научным объектом Антарктиды. С 2006 года «Молодёжная» используется как сезонная база. Белорусская сезонная антарктическая научная станция «Гора Вечерняя» функционирует с 2015 года.

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