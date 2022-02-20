Екатеринбург, 20 февраля 2022, 16:01 — REGNUM В Екатеринбурге идёт сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР. Объединённый пункт её приёма находится в Доме добровольцев Свердловской области. С инициативой собирать гуманитарку выступили «Российский Красный Крест», добровольцы общероссийского штаба акции #МыВместе и областное отделение «Единой России». Приносить вещи можно на ул. Крылова, 2. Уточнить детали оказания такой помощи все желающие могут в ситуационном центре Дома добровольцев по номеру телефона (343) 382−23−77.Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации. В Россию уже перебрались десятки тысяч жителей этих республик.
«Отношения Украины и России»
На Урале собирают помощь для эвакуированных из Донбасса
На фоне очередного обострения конфликта в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик 18 февраля 2022 года объявили о начале эвакуации жителей Донбасса в Россию. Эвакуация была начата в условиях беспрецедентной концентрации украинских вооруженных формирований на линии фронта в Донбассе и возобновившихся интенсивных обстрелов территорий ДНР и ЛНР. В первую очередь эвакуируются старики, женщины и дети. По предварительным данным, предполагается эвакуировать сотни тысяч граждан ДНР и ЛНР. Основную массу жителей Донбасса разместят в Ростовской области, однако и другие регионы России заявили, что готовы принять граждан ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну организовать помощь донбасским беженцам. Правительству России Путин поручил организовать выплату 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса.