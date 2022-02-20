Москва, , 16:00 — REGNUM Волонтерский штаб #МыВместе для помощи людям, прибывающим на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик начал свою работу в Ростове-на-Дону на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ) на улице Шаповалова, д.2.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Оперативный волонтерский штаб координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев с Донбасса, организации условий проживания и психологической помощи и поддержки.

Работают волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Народного фронта, «Молодежки ОНФ», Красного креста, Молодой гвардии Единой России, Волонтерской роты и других добровольческих объединений.

Помощь эвакуированным жителям из ЛНР и ДНР оказывает сейчас команда Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) из Ростовской области и города Москвы. Добровольцы из Ростова-на-Дону являются студентами Донского государственного технического университета

«В университете уже много лет ведёт деятельность Ростовское региональное отделение ВСКС, расположен Ресурсный центр по поддержке добровольчества в ЧС. Наши добровольцы проходят обучение по действиям в ЧС, имеют большой опыт в работе с гуманитарной помощью, а также с оказанием адресной помощи, в том числе и детям», — рассказал член Общественной палаты РФ, руководитель ВСКС Евгений Козеев.

Вероника Ященко, руководитель Ростовского регионального отделения Российского Красного Креста рассказывает: «К настоящему моменту нами выяснены потребности около 400 человек. Также лекарства кому какие необходимы узнали. Многие отвечают: нам не надо ничего, мы хотим только мира. Одна мама рассказала, что ее 12-летний сын, воспитанный в совершенно светских, далеких от церкви традициях, всю дорогу крестился. Так что, отмечу, что людям еще очень и психологическая поддержка нужна».

Заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Штаба #МЫВМЕСТЕ Борис Подольный, сообщил журналистам, что соотечественники из ДНР и ЛНР уже активно прибывают на территорию Ростовской области.

«Наша первая задача — узнать, что им нужно, какие у них запросы и потребности. В основном это семьи с детьми, пожилые люди и им нужны предметы первой необходимости, самые простые вещи, средства гигиены, постельное белье, лекарства, мобильная связь, игрушки для деток, которым очень трудно переживать то, что происходит. Меня очень зацепило, что очень многим людям нужны тапочки, они так быстро уезжали, что даже не могли подумать о домашней обуви. Огромное спасибо бизнесу, который оперативно откликается и предоставляет гуманитарную помощь, и, конечно, волонтерам со всей страны», — подчеркнул он.

В настоящий момент сводная группа волонтеров #МыВместе в составе МГЕР, Молодежки ОНФ, Волонтерской роты работают на КПП Успенка, где помогают с логистикой, информированием. Студенты факультетов государственного и муниципального управления вместе со специалистами муниципалитетов оказывают помощь в написании заявлений и оформлении документов. В составе волонтерских команд есть юристы и волонтеры-медики. Также добровольцы принимают участие в разгрузке гуманитарной помощи и доставке ее в пункты временного размещения.

«Вчера побывали на КПП Успенка. И уже сегодня в 7 утра здесь помогают волонтеры движения #МыВместе. Народ идет сплошным потоком. В основном дети, женщины, пенсионеры. Поговорили. Невозможно передать их чувства, горе и отчаяние, которые видишь в глазах. Первая группа волонтеров из 30 человек начала оказывать психологическую и консультационную помощь прибывающим беженцам. Ребята также помогают перенести вещи до автобусов и сориентироваться. Работать будем круглосуточно, посменно, — рассказал лидер Игорь Кастюкевич.

Читайте также: МГЕР в регионах мобилизует волонтеров для помощи беженцам из ЛНР и ДНР