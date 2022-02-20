Москва, 20 февраля 2022, 16:00 — REGNUM Волонтерский штаб #МыВместе для помощи людям, прибывающим на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик начал свою работу в Ростове-на-Дону на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ) на улице Шаповалова, д.2.
Оперативный волонтерский штаб координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев с Донбасса, организации условий проживания и психологической помощи и поддержки.
Работают волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Народного фронта, «Молодежки ОНФ», Красного креста, Молодой гвардии Единой России, Волонтерской роты и других добровольческих объединений.
Помощь эвакуированным жителям из ЛНР и ДНР оказывает сейчас команда Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) из Ростовской области и города Москвы. Добровольцы из Ростова-на-Дону являются студентами Донского государственного технического университета
Вероника Ященко, руководитель Ростовского регионального отделения Российского Красного Креста рассказывает: «К настоящему моменту нами выяснены потребности около 400 человек. Также лекарства кому какие необходимы узнали. Многие отвечают: нам не надо ничего, мы хотим только мира. Одна мама рассказала, что ее 12-летний сын, воспитанный в совершенно светских, далеких от церкви традициях, всю дорогу крестился. Так что, отмечу, что людям еще очень и психологическая поддержка нужна».
Заместитель руководителя Исполкома Народного фронта, руководитель Штаба #МЫВМЕСТЕ Борис Подольный, сообщил журналистам, что соотечественники из ДНР и ЛНР уже активно прибывают на территорию Ростовской области.
В настоящий момент сводная группа волонтеров #МыВместе в составе МГЕР, Молодежки ОНФ, Волонтерской роты работают на КПП Успенка, где помогают с логистикой, информированием. Студенты факультетов государственного и муниципального управления вместе со специалистами муниципалитетов оказывают помощь в написании заявлений и оформлении документов. В составе волонтерских команд есть юристы и волонтеры-медики. Также добровольцы принимают участие в разгрузке гуманитарной помощи и доставке ее в пункты временного размещения.
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