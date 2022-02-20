Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Форвард санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Даниил Кузнецов перешёл в казанскую команду «Рубин». Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

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«Даниил Кузнецов продолжит карьеру в «Рубине», — говорится в сообщении и добавляется, что команды договорились об условиях перехода 18-летнего футболиста.

Также указывается, что соглашение о приобретении игрока оставляет за «Зенитом» право приоритетного выкупа игрока по фиксированной стоимости.

Отметим, Даниил Кузнецов является воспитанником академии «Зенита» и футболистом юношеской сборной России. В нынешнем сезоне он провел пять матчей в составе сине-бело-голубых.