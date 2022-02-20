Лондон, , 15:53 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом, сообщила 20 февраля пресс-служба Букингемского дворца.

Елизавета II Иван Шилов © ИА REGNUM

Коронавирусную инфекцию Елизавета II переносит в легкой форме. Несмотря на COVID-19, она продолжит исполнять неосновные обязанности монарха, отмечается в сообщении.

Елизавета II правит дольше любых других английских монархов. Несколько дней назад она говорила, что ей уже тяжело ходить. Наследником британской короны является старший сын Елизаветы II принц Чарльз.