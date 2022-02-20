Москва, , 15:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон проводит разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским после телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

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«Телефонный разговор с президентом Путиным длился 1 ч 45 мин, — отмечается в сообщении. — Президент Республики разговаривает в настоящее время по телефону с президентом Зеленским».

Макрон созвонился с Путиным 20 февраля в 13:00 мск.

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