Москва, 20 февраля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В воскресенье, 20 февраля, волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» продолжают оказывать помощь беженцами из ЛНР и ДНР. Активисты работают в ряде пунктов временного пребывания, а на воронежском вокзале более десяти молодогвардейцев встретили поезд с беженцами. Об этом сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

«Вчера в Ростовской области мы побывали в одном из пунктов временного размещения для беженцев, где находятся 400 человек, 170 из них — дети. Мы передали людям продукты, детское питание, лекарства, средства индивидуальной защиты и личной гигиены. Сегодня волонтеры продолжают помогать беженцам в других ПВР: они оказывают содействие в уборке комнат, передают игрушки и конфеты для детей. Кроме того, вчера первый поезд с беженцами отправился в Воронеж. Уже сегодня активисты встретили людей на вокзале, где помогли им в разгрузке вещей и сопроводили до автобусов. При необходимости, для помощи беженцам мы мобилизуем активистов и в других субъектах России», — сказал Антон Демидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области «Молодая Гвардия Единой России» на базе регионального отделения МГЕР развернула волонтерский штаб для оказания помощи беженцам из ЛНР и ДНР.