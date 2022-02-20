Москва, , 15:47 — REGNUM Украинский лидер Владимир Зеленский в качестве основной цели переговоров с Россией декларирует обсуждение урегулирования ситуации в Донбассе, но Россия — не сторона конфликта, заявил 20 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Украинская сторона и Зеленский в качестве основной цели декларирует обсуждение именно урегулирования на юго-востоке. Но мы не являемся стороной конфликта. … Обсуждение … должно вестись между президентом Зеленским и представителями этого юго-востока», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Этого они не хотят понять», — добавил он.

Путин имеет все основания не рассматривать Зеленского как человека, который готов и может выполнить Минские соглашения, заявил Песков.

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