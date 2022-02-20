Пекин, , 15:46 — REGNUM В Пекине сегодня, 20 февраля, началась церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео «Талисман Пекина-2022» на olympics.com

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Церемония началась в 15:00 по московскому времени на Национальном стадионе Пекина. Атлеты, участвовавшие в Олимпиаде, пройдут парадным строем, также состоится символическая передача олимпийского флага следующим хозяевам зимних Олимпийских Игр. Напомним, что следующая зимняя Олимпиада пройдет в итальянском Милане и Кортина-д'Ампеццо (итальянские Альпы).

Как и на открытии Олимпиады, сборная России примет участие в церемонии закрытия под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). В шествии принимали участие порядка 60 членов российской делегации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западная пресса практически всю Олимпиаду распространяла лживую информацию о том, что в период соревнований России якобы обязательно нападет на Украину. Неоднократно назывались «даты вторжения», которые, конечно же, оказывались ложными.

Теперь же западные СМИ утверждают, что Россия «обязательно нападет» на Украину после закрытия Олимпиады в Пекине.