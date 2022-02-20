Белград, 20 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Если информация о том, наемники из Косово, Албании и Боснии и Герцеговины готовятся к отправке на Украину, чтобы воевать против ДНР и ЛНР, подтвердится, это не станет большим сюрпризом. Такое мнение ИА REGNUM высказала директор Центра геостратегических исследований (Белград) Драгана Трифкович.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским СМИ заявил, что Москва проверяет информацию о вербовке в Албании, БиГ и сепаратистском Косово наемников для участия в конфликтах, которые «исподволь разжигают в том числе США, чтобы вывести Россию из равновесия».

«Во всех конфликтах, которые ведутся с момента зарождения американского интервенционизма, в зоны конфликтов отправлялись экстремисты. Суть в том, что США ведут гибридную войну против России При этом они используют Украину как площадку для конфликта и мобильную террористическую сеть для участия в боевых действиях», — отметила Трифкович.

Эксперт напомнила, что в начале войны в Боснии и Герцеговины в 1992 году в эту бывшую республику СФРЮ приехали моджахеды из Афганистана и других стран Ближнего Востока. Они сформировали подразделение «Эль Муджахид», которое воевало на стороне мусульманской армии в БиГ, продолжила Трифкович.

Драгана Трифкович Большая часть экстремистов из «Эль Муджахид» приехала в БиГ при посредничестве так называемых гуманитарных организаций, связанный с западными центрами влияния. Многие экстремисты из Косово и БиГ потом воевали на территории Сирии и Ирака, в составе «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом от косовских сепаратистов ранее мы могли услышать, что они готовы отправить боевиков на Украину. Они и не скрывают свои намерения. Армия Косово была сформирована вопреки международному праву и Резолюции 1244 СБ ООН, ее вооружают и обучают США, Великобритания, Турция и другие страны НАТО».

По мнению Трифкович, события на Кавказе в 1990-е годы прошлого века были частью тех же планов о создании гибридной армии для войны против России с посредством радикализации ислама. Играть на карту «конфликта цивилизаций» весьма опасно, так как это может спровоцировать военные действия по всему миру, полагает эксперт.

«Кроме провоцирования конфликта на ее границах, Россию дополнительно должна волновать мобилизация террористической сети и внедрение террористов в зоны конфликта на Украине. Нужно как можно скорее учредить органы международного правосудия, которые не были бы подвластны политическому влиянию и которые занимались бы преступлениями террористов», — подытожила Драгана Трифкович.