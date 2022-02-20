Красногорск, 20 февраля 2022, 15:40 — REGNUM В Подмосковье нашли тело экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина, пропавшего в начале февраля. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Отмечается, что тело Ялунина обнаружили в 14:30 мск.
Об исчезновении экс-замминистра юстиции стало известно 5 февраля. Инцидент произошел в с. Аксиньино. Ялунин уехал в поле на квадроцикле и не вернулся.
По данным МЧС, вероятно, катаясь на снегоходе, он провалился под лед в Москву-реку.
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