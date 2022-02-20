Воронеж, 20 февраля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР прибыл в Воронеж из Ростовской области 20 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Воронежа Пункт размещения беженцев

В регион прибыло около тысячи человек — дети и женщины. На станции «Воронеж-1» их встретили сотрудники МЧС России.

Всего в области развёрнуто 42 пункта приёма беженцев, в том числе два — в Воронеже, на базе детских лагерей «Кировец», «Голубой экран».

Ожидается, что днём в Воронеж поездом доставят ещё около тысячи беженцев из ЛНР и ДНР.