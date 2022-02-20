Киев, , 15:33 — REGNUM Киев не готовит обстрелов и провокаций против России, заявил 20 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

«Украина не планирует и не проводит … наступательных военных операций или провокации, диверсий, обстрелов территории России… Мы не стремимся к войне, мы стремимся к миру», — заявил он на брифинге, передает «Украина 24».

По его словам, Киев «будет делать, чтобы удержать Россию на дипломатическом треке». При этом Киев «готовится к любому сценарию», добавил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут переговоры в Вашингтоне 22 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине анонсировали переговоры Кулебы и Блинкена