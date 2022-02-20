Москва, , 15:30 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал отписками присланные от военного блока НАТО и Евросоюза ответы на письма министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о понимании концепции неделимости безопасности, адресованные его коллегам в 37 европейских странах. Об этом Рябков заявил в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе"Москва. Кремль. Путин».

МИД РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров 28 января направил руководителям внешнеполитических ведомств ряда стран Европе, США и Канады письма, в которых была изложена официальная точка зрения России на вопрос о неделимости безопасности. МИД РФ рассчитывал, что страны Запада направят по отдельности свои ответы по существу в Москву. Однако ответ Лаврову был направлен главой евросоюзной дипломатии Жозепом Боррелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В ответе Евросоюза было сказано, что Москва должна вступить в диалог и ответи свои войска из Белоруссии, а также от границ Украины и из Крыма. Столтенберг в своем ответе призвал Россию вступить в новые переговоры по ситуации на Украине, а также потребовал военной транспарентности, снижения рисков и установления контроля над вооружениями, в том числе и ядерными.

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в Москве очень удивились, что получили ответы от Бореля и Столтенберга, которым письма Лаврова даже не были адресованы.

Рябков отметил, что те бумаги, которые получены от Бореля и Столтенберга — просто отписки, не содержащие никаких конструктвиных предложений.

«Я бы эти бумаги назвал отписками. Это пара абзацев, ну, может быть, три. От этого разговора наши оппоненты уходят, причем уходят демонстративно, в некоторых аспектах вызывающим образом. Министр писал письма своим коллегам во всех странах, это 37 писем. В ответ получил два коротких текста ни о чем. Это уровень сегодняшней работы по главным вопросам в Евросоюзе и НАТО», — рассказал Рябков.