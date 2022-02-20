Москва, 20 февраля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Лауреатами IV Национальной премии в области веб-индустрии стали телесериалы «Выжившие: антология» и «Вампиры средней полосы». Церемония вручения премии прошла 19 февраля, мероприятие транслировалось в социальной сети «Вконтакте».

Цитата из т/ф «Вампиры средней полосы». Реж. Антон Маслов. 2021. Россия Сериал «Вампиры средней полосы». Реж. Антон Маслов. 2021. Россия

В главной номинации премии — лучший интернет-сериал с хронометражем эпизода более 24 минут — победителем признан комедийный детективно-мистический сериал «Вампиры средней полосы» режиссёра Антона Маслова.

Триллер «Выжившие: антология» режиссёра Андрея Прошкина получил награду премии в категории интернет-сериалы с длительностью каждого эпизода менее 24 минут. Лучшим сериалом по версии прессы в этой категории признан комедийный проект «Секреты семейной жизни» (режиссёры Шота Гамисония и Михаил Поляков).

Лучшим развлекательным онлайн-шоу признан проект «Что было дальше?». Премию в категории «Интервьюер года» получила Ксения Собчак.

Национальная премия в области веб-индустрии присуждается с 2018 года. Организатором премии является платформа The Digital Reporter.