Москва, , 15:27 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин имеет все основания не рассматривать президента Украины Владимира Зеленского как человека, который готов и может выполнить Минские соглашения. О этом 20 февраля заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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«Путин … имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить минский комплекс мер. Если рассмотреть все заявления Зеленского в совокупности, то следует, что он а) не может, б) не хочет, с) не собирается этого делать», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин».

Со стороны Запада не слышно ни одного заявления, которое призывало бы Киев к сдержанности, такую позицию вряд ли можно назвать адекватной, добавил Песков.

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