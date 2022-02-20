Москва, , 15:26 — REGNUM Решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене церемонии награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине является неверным. Такое мнение 20 февраля высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, его слова приводит служба информации ОКР.

Станислав Поздняков Marie-Lan Nguyen

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«На мой взгляд, решение не проводить церемонию награждения в командном турнире фигуристов неверное», — сказал он.

Также президент ОКР отметил, что российская сторона не увидела каких-либо серьезных аргументов в в ответах МОК и Международного союза конькобежцев на свои запросы по поводу такого решения.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что в соответствии с действующими правилами результат командного турнира не подлежит пересмотру вне зависимости от исхода дисциплинарного расследования в отношении самой (российской фигуристки) Камилы (Валиевой)», — подчеркнул Поздняков.

При этом ранее из-за подозрения Валиевой в употреблении допинга МОК отменил церемонию награждения в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине, в котором сборная России заняла первое место.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что в эмоциональном плане прошедшие в Пекине зимние Олимпийские игры были для него наиболее сложными.