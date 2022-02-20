Москва, , 15:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на предстоящей неделе. Об этом 20 февраля сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Продолжатся и важные визиты зарубежных лидеров. Глава Азербайджана, официальный визит в Россию. Ждут в Кремле также премьера Пакистана», — отмечается в сообщении.

23 февраля — в День Защитника Отечества — Путин возложит цветы к могиле Неизвестного солдата и поздравит граждан России с праздником.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Баку и Ереван должны подписать мирный договор. Об этом заявил журналистам президент Азербайджана Ильхам Алиев во время проверки хода реставрационных работ в мечети в Агдаме.

Глава республики заявил, что при заключении мирного договора Азербайджан и Армения должны взаимно признать территориальную целостность. По его мнению, этому должно способствовать усиление азербайджанской армии.

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