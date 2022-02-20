Брюссель, , 15:18 — REGNUM Евросоюз не потратил ни на одно государство больше денег, чем на Украину, заявил 20 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину. 17 млрд евро — это очень много», — сказал он, добавив, что Украине предстоит еще «пройти длинный путь реформ».

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано отмечал, что вопрос членства Украины в ЕС не стоит на повестке дня.

Ранее Боррель усомнился в словах лидеров ДНР и ЛНР, заявивших, что вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют наступательную операцию.

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