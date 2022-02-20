Мадрид, 20 февраля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Нападающий мадридского футбольного клуба «Атлетико» Альваро Мората попал в сферу интересов лондонской команды «Арсенал». Об этом 20 февраля сообщает Tuttomercatoweb.

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

По информации источника, лондонцы намерены перехватить 29-летнего у туринской команды «Ювентус», которая хочет полноценно выкупить игрока у «Атлетико» после окончания нынешнего сезона.

Отметим, в текущем сезоне Альваро Мората играет в составе «Ювентуса» на правах аренды и в 33 матчах за клуб из Турина отличился восемью забитыми мячами и шестью голевыми пасами.