Москва, , 15:12 — REGNUM Со стороны Запада не слышно ни одного заявления, которое призывало бы Киев к сдержанности, такую позицию вряд ли можно назвать адекватной. Об этом 20 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Не слышим ни одного заявления, которое призывало бы Киев к сдержанности. … Ни НАТО, ни европейские столицы, ни Вашингтон не призывают Киев к осторожности… Этого как будто бы не существует. Конечно, такую позицию вряд ли можно назвать … адекватной. Уж не говорю об объективной», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин».

В ходе переговоров с лидерами западных стран Путин имеет возможность доносить озабоченности Москвы, многие с ним не соглашаются, но констатируют наличие базы для дискуссий, добавил он.

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