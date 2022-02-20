Владимир, 20 февраля 2022, 15:09 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 23 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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20 февраля выявлено 1986 новых случая заражения коронавирусом — на 67 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 125 тыс. 425 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 89 тыс. 275 пациентов, в том числе 433 человека — за последние сутки.
За весь период скончался 3181 человек. Подтвержден один новый летальный случай за последние сутки.