Астрахань, , 15:06 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 64 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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20 февраля выявлено 745 новых случая заражения коронавирусом — на 19 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 104 тыс. 690 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 89 тыс. 72 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 879 — за последние сутки.

За весь период скончались 2786 человек. Подтверждено шесть новых летальных случаев за последние сутки.