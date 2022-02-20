Москва, , 15:02 — REGNUM В ходе переговоров с лидерами западных стран президент России Владимир Путин имеет возможность доносить озабоченности Москвы, многие с ним не соглашаются, но констатируют наличие базы для дискуссий. Об этом 20 февраля заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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«Путин имеет возможность доносить наши озабоченности. … Но каждый раз все констатируют наличие базы для дискуссий, для продолжения переговоров. И это, наверное, самое важное», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Существенным образом контрастируют истерика, которая разворачивается в СМИ этих стран, и характер переговоров. Да, задаются вопросы, что «по нашим данным, вот есть планы агрессивные». Но … весьма дипломатично», — добавил он.

Также он подчеркнул, что Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» на Украину, но это является элементом провокации.

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