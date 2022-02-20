Миасс, Челябинская область, 20 февраля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В Челябинской области раскрыли кражу крана стоимостью порядка 800 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

Сообщение о похищении поступило в отдел полиции по Миассу. Гражданин 1988 года рождения пояснил, что крановую установку сняли с его автомобиля «Урал».

Под подозрение попал ранее судимый гражданин 1974 года рождения. Теперь ему грозит до шести лет заключения.