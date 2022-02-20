Москва, , 15:00 — REGNUM В эмоциональном плане прошедшие в Пекине зимние Олимпийские игры (ОИ) были для президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова наиболее сложными. Он заявил об этом 20 февраля, его слова приводит служба информации ОКР.

Станислав Поздняков Kremlin.ru

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«Лично для меня эта Олимпиада — самая сложная из тех, что я проходил как спортсмен, тренер или руководитель», — сказал глава ОКР.

Также Поздняков добавил, что несмотря на то, что зимние Игры 2108 года в Пхёнчхане были тяжелыми, а летняя Олимпиада в Токио 2020 года, из-за пандемии состоявшаяся в 2021 году, была беспрецедентной, в Пекине концентрация событий, которые все время требовали оперативных решений, при принятии которых не было права на ошибку, была существенно выше.

«А если помножить на те эмоции, которые приносили нам выступления наших спортсменов, порой диаметрально противоположные, от обиднейших эпизодов до моментов искреннего восторга, то получилось настоящее испытание, которое запомнится очень надолго», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что сборная России смогла достойно выступить на Олимпиаде в Пекине, сумев в непростых условиях проявить свои волевые качества.