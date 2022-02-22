Барнаул, , 09:38 — REGNUM По итогам 2021 года в Алтайском крае отмечена положительная динамика экспорта алтайской масложировой продукции. Об этом известил сайт «Минсельхоза» РФ.

Подсолнечное масло ru.torange.biz

Масложировая продукция является одной из ключевых позиций алтайского продовольственного экспорта. Согласно данным Федеральной таможенной службы за 2021 год экспорт масложировой продукции из Алтайского края составил 44,5 тыс. тонн. Благодаря значительному росту мировых цен на основные растительные масла стоимостной объем алтайского экспорта вырос на 35% до 58,9 млн долларов США.

Драйвером роста экспорта стало рапсовое масло, его алтайские производители отгрузили свыше 24 тыс. тонн на сумму 31,9 млн долларов США. Основными странами-импортерами стали: Китай — более 18 млн долларов США, Афганистан — почти 3,8 млн долларов США, Израиль — 3,4 млн долларов США, Узбекистан — 3,3 млн долларов США, Литва — более 2,8 млн долларов США.

Ключевыми поставщиками алтайского рапсового масла за рубеж являются компании, входящие в Сибирский экспортный союз «SEUS».

По оценке руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александра Молотова, в данном случае сказался кумулятивный эффект нескольких факторов.

«Прошлогодняя засуха во многих зарубежных странах создала дефицит продовольствия, следствием чего, среди прочего, стали рост цен на него и поиск новых поставщиков. Алтайский край смог предложить ту продукцию, которая заинтересовала зарубежных потребителей», — пояснил он корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, в рамках Указа президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 204 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в Алтайском крае продолжается реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК».

Минсельхоз России реализует мероприятия по развитию мелиоративного комплекса, программы по поддержке создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, по стимулированию производства масличных культур.

Компенсируется ряд затрат сельхозпроизводителей, позволяющих повысить их международную конкурентоспособность и, как следствие, увеличить зарубежные поставки продукции всех сегментов АПК: от мяса и рыбы до кондитерских изделий.